Fenerbahçe, oyun sistemi olarak kendisine benzeyen bir rakiple karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, maç başına 589.8 pas yapıp yüzde 61.6 topa sahip olmayla bu alanlarda ligin en iyisi. Ancak Konyaspor 529.5 pas ortalaması ve yüzde 54.9 topa sahip olma istatistiğine sahip.

Ersun Yanal, rakibin bu oyun yapısını orta sahada bozmayı planlıyor. Bu konuda Luiz Gustavo ile Emre Belözoğlu ikilisine güvenen tecrübeli çalıştırıcı, sağ kanatta da Ozan Tufan’ı oynatıp onun da bu oyunculara destek vermesini sağlayacak. Yanal, özellikle pas trafiğinde kilit bir role sahip olan Max Kruse’nin de oynayabilecek duruma gelmesini dört gözle bekliyor.

Savunmada sorun yok

Sarı-Lacivertliler hücumda ise Vedat Muriç’in hava topu üstünlüğünü kullanmak istiyor. Kosovalı oyuncu, maç başına 4.6 hava topu mücadelesi kazanma oranıyla ligin bu alanda en iyilerinden biri. Denizli’de de ilk gol, Muriç’in direkten dönen kafa vuruşu sonrasında gelmişti. Ersun Yanal, öğrencilerine yarın akşamki mücadelede bol bol yüksek ortalarla Muriç’i beslemeleri talimatını verdi. Başarılı teknik adam, savunmada Zanka-Serdar ikilisinin de Denizlispor maçındaki uyumunu devam ettireceğine inanıyor.