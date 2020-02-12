Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için her gün yeni bir talip ortaya çıkıyor! Son iddia ise dünya devi...

İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den ise Aston Villa, Burnley ve Tottenham tarafından izlenen Vedat Muriç, dünya devinin de radarına takıldı.

MANCHESTER'IN ÖNCELİĞİ MURIÇ

İngiliz medyasına göre Manchester United, Vedat Muriç için resmen devreye girdi. ManU'nun bu transfere öncelik vereceği kaydedildi.

SOLSKJAER CANLI İZLEDİ

United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in Vedat'ı yakından takip ettiği ve İngiltere-Kosova karşılaşmasında da stattan takip ettiği vurgulandı. Habere göre Norveçli menajer Vedat'ı Rashford'a alternatif olarak düşünüyor.

PREMİER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA

Burnley'nin Vedat Muriç için 21 milyon euroyu gözden çıkardığı vurgulanırken bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da devreye girdiği ifade edildi.

MOURINHO'DAN OLUMLU RAPOR

Tottenham ise sakatlanan Harry Kane'in yerine forvet transferi yapmadı. Menajer Jose Mourinho'nun alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Vedat Muriç için olumlu rapor verdiği iddia edildi.

MURIÇ İÇİN PUSUDALAR

Vedat Muriç için İngiltere'den Manchester United, Tottenham, Burnley ve Aston Villa, İtalya'dan ise Lazio ve Fiorentina pusuda bekliyor...

RİZE'DE PARLADI FENER'DE COŞTU

Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor formasıyla büyük çıkış yakalayan ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, Sarı Lacivertlierin gelecek yıl transfer planlamasında önemli yere sahip.

TÜM PLANLAR VEDAT'A GÖRE YAPILIYOR

Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten gelecek paraya göre önümüzdeki yıl kadrosunu şekillendirecek ve transferleri gerçekleştirecek.

22 MAÇTA 13 GOL 5 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriç 13 gol 5 asistlik performans sergiledi. (Skorer)