Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Vedat Muriqi, Lazio’nun transfer listesine girdi. Calciomercato’da yer alan haberde, Kosovalı forvet için taliplerin arttığı kaydedildi. Serie A’da zirve yarışı veren Lazio’nun gelecek sezon için de transfer çalışması yaptığı ve Muriqi’yi istediği bildirildi.

Haberin detayında, 25 yaşındaki oyuncunun toplamda 35 milyon euroluk bir değere sahip olduğu aktarıldı.

Muriqi için en ciddi handikapın ise İngiltere Premier Lig kulüplerinin takipte olduğu vurgulandı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi için Lazio’nun kadro takviyesi aradığı ve Muriqi’yi ciddi anlamda göz önünde tuttuğu savunuldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Kosova'lı golcü 13 ve 5 asistlik performans sergiledi. (Skorer)



