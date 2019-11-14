Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, Kosova Milli Takım kadrosuna alınmıştı. Ancak milli maçların oynanmasına birkaç gün kala Muriç'in sakatlanması, Kosova'nın bütün planlarını bozdu.

Sarı lacivertliler, Kosova Futbol Federasyonu'na Vedat Muriç'in sakatlığını bildirseler de federasyon bir de kendi sağlık ekibinin kontrolünden geçirmek istediklerini Fenerbahçe'ye bildirdiler ve oyuncuyu ülkesine çağırdılar.

PROSEDÜR GEREĞİ...

Prosedürde milli takıma çağrılan bir oyuncunun, ülkesine gitmeden önce sakatlanması durumunda yine milli takımının sağlık ekibi tarafından kontrol edilebileceği maddesi yer alıyor. Bu sebeple Kosova Milli Takımı, Muriç'i çağırdı ve kontrollerden geçirdi.

Muriç'te aynı şekilde sakatlık tespit edildi. Golcü futbolcu, Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde A grubunda 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Oynayacağı maçlar ise üstünde 12 puanla yer alan Çekya ve 15 puanla 1. sırada bulunan İngiltere.