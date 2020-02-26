Vedat Muriç yoksa, Fenerbahçe de yok!

Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan Fenerbahçe’de Muriç durunca, bütün takım iflas ediyor. Kanarya, Kosovalı forvetin gol atamadığı 13 maçın sadece birini kazandı.

26 Şubat 2020, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç yoksa, Fenerbahçe de yok!

Fenerbahçe, maç kazanmak için tam anlamıyla Vedat Muriç’in gollerine bağımlı hale geldi!

Sezonun ilk bölümünde ortaya çıkan bu istatistiğin kısa sürede bozulması bekleniyordu. Ancak haftalar ilerledikçe, yıldız futbolcuya olan bağımlılık daha da arttı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Muriç’in ağları sarsamadığı 13 maçta sadece Rizespor’u, Jailson’un 30 metreden attığı jeneriklik golle yenebildi!

Başarılı oyuncunun gol sevinci yaşadığı 10 karşılaşmanın tamamı kazanıldı. Durum böyle olunca, şampiyonluk iddiası, Kosovalı forvetin ayaklarına kaldı. Muriç, son 4 haftayı golsüz geçince, Sarı-Lacivertliler bu süreçten sadece 1 puan çıkartarak şampiyonluk yarışına havlu attı!

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