Fenerbahçe'de forma giyen oyunculardan Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, sosyal medya hesabından iki oyuncunun corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.





Fenerbahçe'de bugün oyuncular, idari ve sağlık personeli ve teknik heyet corona virüsü testinden geçirilmişti. Yapılan açıklamada bir oyuncu ve bir idari personelde corona virüsü salgını belirtileri olduğu açıklanmıştı.











