Vedat Muriç ve Eser Yenenler yarı finalde

Çeyrek finalin ilk gününde Belçika ile Emre Özcan ve İsviçre ile Sina Özer arasında gerçekleşen maç 4-1 İsviçre’nin üstünlüğü ile tamamlandı ve Sina Özer yarı finale adını yazdıran ilk isim oldu. Günün ikinci maçı ise Uğur Karakullukçu (Almanya) ve Eser Yenenler (Polonya) arasında yapıldı. 3-0 Polonya galibiyetiyle tamamlanan maç sonunda yarı finale giden isim Eser Yenenler oldu.

Çeyrek finalde ikinci gün Anıl Tetik (Norveç) 2-6 İrfan Can Kahveci (Fransa) arasında yaşandı. Son anlara kadar 6-1 devam eden maçı Norveç’in son dakika golüyle 6-2 olarak bitti. İrfan Can Kahveci Fransa ile yarı finalde mücadelesini sürdürecek. Son maç ise turnuvada İrlanda’yı sırtlayan iddialı isim Vedat Muriqi ve Doğukan Sinik (Finlandiya) arasında gerçekleşti. Vedat Muriç Finlandiya’yı 5-1 mağlup ederek yarı finalde oynamaya hak kazandı.

YARI FİNALDE İSVİÇRE-POLONYA VE FRANSA-İRLANDA KARŞILAŞIYOR

Çeyrek final sonuçlarına göre yarı final karşılaşmaları da belli oldu. Buna göre bugün saat 21.30’da Sina Özer (İsviçre) ve Eser Yenenler (Polonya) ile karşı kaşıya gelecekler ve finale giden ismi belirleyecekler. Yarın finalin diğer karşılaşması ise 18 Mayıs Pazartesi günü, İrfan Can Kahveci (Fransa) ve Vedat Muriç (İrlanda) arasında yapılacak.

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