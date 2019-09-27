Vedat Muriç tutulamıyor

Vedat Muriç, geldiği günden beri hırsı ve mücadeleci yapısıyla taraftarın takdirini kazandı. Golcü oyuncunun fiziksel gücünü en iyi şekilde kullanması, onu durdurması zor bir forvete dönüştürdü. Muriç, bunun en güzel örneğini dünkü idmanda gösterdi.

Çalışma sırasında her oyuncu bir arkadaşına lastikle bağlandı. Kosovalı oyuncu da Mevlüt’le eşleşti. Ancak bu bile onu durduramadı. Vedat Muriç, yapılan bir ortada bağlı olmasına rağmen yükselmeyi başarıp kafayı vurdu ve golünü attı. Yıldız futbolcunun bu hareketi, izleyenleri hayran bırakırken teknik ekipten de alkış aldı.