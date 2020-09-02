Vedat Muriç transferinde son dakika! 5 senelik anlaşma...

Fenerbahçe taraftarları, yeni gelecek yıldızlar kadar Vedat Muriç’in durumunu da merak ediyor. Lazio’lu taraftarlar ise Kosovalı’nın bir an önce takımlarına imza atmasını bekliyor. İtalyan basını da bu transferdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Fenerbahçe ile Lazio arasında süren pazarlıklarla ilgili farklı rakamlar yazılıyor.

Bazı gazeteler, Lazio’nun 16 milyon Euro+3 milyon Euro’ya anlaşmanın yakın olduğunu yazarken, bazılarına göre transfer 18 milyon Euro+2 milyon Euro’ya bu transfer bitecek.

5 senelik anlaşma

İtalyan basınının hem fikir olduğu konu ise Lazio ile Vedat Muriç’in 2.5 milyon Euro maaştan 5 senelik sözleşme konusunda el sıkıştığı. ‘Muriç, Başkent’e inmeye hazır’ başlıklarıyla bu haber okuyuculara aktarılırken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öne sürüldü.