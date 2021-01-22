Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalya Kupası'nda takımına turu getiren isim oldu. İtalya Kupa Son 16 Turu maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda Parma'yı konuk eden Lazio, 23'te Parolo ile öne geçti, 83'te kalesini gole kapatamadı ve Valentin Mihai Mihaila, Parma adına golü kaydeden isim oldu.

Performansıyla İtalya'da gündem olan ve eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Muriç, ilk 11'de başladığı maçın 90. dakikasında sahneye çıktı. 90. dakikada takımının ikinci golünü atan Kosovalı forvet, Lazio formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı ve Lazio'ya çeyrek finali getiren isim oldu.

Vedat Muriç, Lazio formasıyla ilk golünü atarak takımının tur atlamasını sağladı.

'Vedat’ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum'

Eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği ile ilgili iddialar futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulurken konu ile ilgili Ali Koç'tan açıklama gelmişti. Vedat'ın İtalya'da kalması gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Vedat’la ilgili bana hocamızdan ve sportif direktörümüzden gelen bir şey yok. Vedat’ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok. Vedat’ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması gerek. Vedat buranın çocuğudur, Türkiye’ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama şu an böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

'Vedat Muriç'i havada karada alırım'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ise, Muriç'in Fenerbahçe'ye dönmesi halinde gol yükünü çekeceğini belirtmiş, ''Eğer Cisse filan ayrılacaksa, imkanı varsa Vedat Muriç'i havada karada alırım. Mesut'a da uyar. Vedat Muriç iki tane orta yapmayan bekle sezonu bitirdi. Şimdi Caner, Nazım, Mesut'la leblebi gibi gol atar." diye konuşmuştu.