Vedat Muriç sakatlandı

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, çok konuşulmuştu. Sezon başında koronavirüs sıkıntısı da yaşayan ve çalışmalar geç katılan Kosovalı oyuncu sezona da istediği gibi başlayamadı. Lazio ile çıktığı sekiz maçta sadece 207 dakika süre alan ve gol atamayan Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'e maçında sakatlandı.

Kas sakatlığı yaşadığı belirtilen Muriç'in durumunun ciddi olduğu ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre 15 gün sahalardan uzak kalabileceği belirtildi



