Vedat Muriç: Liderliği alacağız

Fener’in formda golcüsü Vedat Muriç, Konyaspor maçının ardından gazetecilere yaptğı açıklamada, “Bir seri yakalayarak milli maç için verilecek araya lider girmek istiyoruz” dedi. İşte Kosovalı forvetin sözleri...

“Önemli olan gol atmam değil. Golle tartılan bir mevkide oynuyorum ama futbol görüşüme göre benim gol atmamdan daha önemli olan takımımın kazanması. Takım kazandıysa ne mutlu bana. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa tabii ki daha fazla mutlu olurum.”

‘Etrafımdakiler yetenekli’

“Etrafımda çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. İsim isim saymayayım, hepsi yetenekli çünkü. Onlar hücuma ne kadar fazla katkı sağlarsa, ceza sahasında ne kadar çok çoğalırsak benim için de avantaj oluyor. Bizim amacımız da zaten o. Fenerbahçe sürekli hücum düşünen, hücum oynayan bir yapıya sahip. Hocamız da futbolcular olarak bizler de aynı düşüncedeyiz. Sadece ben değil, her forvet ne kadar çok destek görürse o kadar fazla gol atar.”

‘İdman,uyku,beslenme’

“Futbolun ömrü kısa. Bir futbolcu başarılı olmak istiyorsa kendine iyi bakmak zorunda. Ben de kendime iyi bakmaya çalışıyorum. İyi idman, iyi uyku, iyi beslenme... Üçü birleşince başarı da geliyor. Hem de kendimi fiziki anlamda iyi hissediyorum. Elimden geldiği kadar da mücadele etmeye çalışıyorum. Sadece idman ya da maç performansı değil maçtan sonra ya da idman sonrası yapacağımız ilk 2-3 saatlik dinlenme, beslenme, uyku bir sporcu için çok önemli.”

‘Eskiden böyle değildi’

“Bu sene ligde inanılmaz bir rekabet söz konusu. Bundan 7-8 sene önce 9. haftada ilk 3-4 şekilleniyordu. Zirve yarışı belli oluyordu. Artık böyle bir şey yok, ligde her takım her takımı yenebiliyor. Bir seri yakalayarak milli maç için verilecek araya lider girmek istiyoruz. 2 maçımızı başarıyla atlattık. Önümüzdeki Kayseri deplasmanı ve içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçlarını da alarak bu hedefimize ulaşacağız.”

‘Daha fazla motive oluyorlar’

“Fenerbahçe formasını Muriç değil, kim giyerse giysin rakipler önlem alıyor. Fenerbahçe’ye karşı oynadıklarında rakipler daha fazla motive oluyor. Ben de Rize’de oynarken Fenerbahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum.”

‘Bana önlem alıyorlar’

“Rakipler daha fazla merkezi savunduğundan benim de işim zorlaşıyor. Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum. İnşallah Fenerbahçe formasına layık olurum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalıyorum. Taraftarlarımız ilk geldiğinden beri bağrına basıyor bana çok güveniyorlar. O güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim.”

‘U21 için izlendim’

“Türkiye A Milli Futbol Takımı için değil U21 Milli Takımı için izleniyordum. Abdullah Ercan beni izliyordu. Evrak işlemleri uzayınca, Kosova Milli Takımı’ndan da teklif gelince ben de ülkemin takımına gittim. Şu anda çok eksiğim var. Mesela kafa toplarında başarılı olduğumu düşünmüyorum. Kendimi bu konuda geliştirmem lazım.”



