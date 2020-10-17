Fenerbahçe 'den bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro gibi bir bedelle Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, yeni takımında ilk maçına Sampdoria deplasmanında çıktı.

Takımı 2-0 geride iken maçın 59.dakikasında Caicedo'nun yerine oyuna dahil olan Muriç, Immobıle'nin yokluğunda gol aradı ancak mücadeleyi şut çekemeden tamamladı.

Karşılaşmayı Sampdoria 3-0 galip bitirdi. Bu sonuçla Lazio, 2020-21 sezonunda 2. kez mağlup oldu



