Vedat Muriç Lazio'da ilk maçına çıktı
Fenerbahçe'den rekor bedelle Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, yeni takımında ilk maçına Sampdoria deplasmanında çıktı. Muriç maçın 59.dakikasında Caicedo'nun yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre içinde Kosavalı oyuncu varlık gösteremedi
Fenerbahçe 'den bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro gibi bir bedelle Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, yeni takımında ilk maçına Sampdoria deplasmanında çıktı.
Takımı 2-0 geride iken maçın 59.dakikasında Caicedo'nun yerine oyuna dahil olan Muriç, Immobıle'nin yokluğunda gol aradı ancak mücadeleyi şut çekemeden tamamladı.
Karşılaşmayı Sampdoria 3-0 galip bitirdi. Bu sonuçla Lazio, 2020-21 sezonunda 2. kez mağlup oldu