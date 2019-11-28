Vedat Muriç kulübeye

Fenerbahçe’de Kosovalı yıldızın duruma da yüzleri güldürdü. Vedat Muriç, dün takımla antrenman yapmadı. Ancak kendisi için hazırlanan özel bandajla saha çalışması gerçekleştirdi. Muriç, bileğinde hiçbir ağrı hissetmeden antrenmanı tamamladı.

Ersun Yanal da oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldı. Sağlık ekibi, Muriç’in sahaya çıkabilecek durumda olduğunu Yanal’a bildirdi. 25 yaşındaki forvetin, bugünkü çalışmada takıma katılma ihtimali yüksek.

Kosovalı oyuncunun, kondisyon eksiği nedeniyle Göztepe karşısında ilk 11’de oynama şansı düşük. Ancak Muriç’in İzmir’e götürülüp, maç kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ersun Yanal, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda öğrencisini sahaya sürebilir.

Ömer Necati Albayrak