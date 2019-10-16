Kosovalı forvet, Fenerbahçe formasıyla sezona çok iyi başlasa da son haftalarda düşüşe geçmişti. Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı’nda ise fırtına gibi esmeye devam ediyor. 25 yaşındaki forvetin son kurbanı Karadağ oldu. Kosova’nın 2-0 kazandığı mücadelede Muriç 1 gol atmayı başardı.

Başarılı oyuncu, Kosova formasıyla EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda 6 mücadelede toplam 4 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaparak adeta ülkesini sırtladı. Muriç’in müthiş performansı sayesinde Kosova, son iki maça iddiasını sürdürerek girecek. Sarı-Mavililer, 14 Kasım’da 1 puan gerisinde oldukları Çekya’yı yenerse ipleri eline alacak. Kosova, son maçta ise gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyen İngiltere ile oynayacak.

3 dev izledi

Kosova ile Karadağ arasında Fadil Vokrri Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Atletico, Tottenham ve Lazio’nun gözlemcileri de izledi. Muriç için maça gelen 3 devin temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncunun performansına tam not verdi. Manchester United ve Juventus’un da takip ettiği öne sürüler başarılı forvet için gözlemciler, Fenerbahçe ve Kosova maçlarına gelmeye devam edecek gibi görünüyor.