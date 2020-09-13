Kosovalı golcü Vedat Muriç, 2014 yılında Giresunspor'a transfer olarak başladığı Türkiye kariyerine sırasıyla Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe 'yle devam ederek adım adım ligin elit oyuncularından biri haline dönüştü. 2020 yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden SS Lazio'ya transfer olan Muriç'in kariyer yolculuğunu adım adım izledik..