Vedat Muriç kimdir? Vedat Muriç'in başarı öyküsü!
Fenerbahçe'den Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Türkiye kariyerine sırasıyla Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'yle devam ederek adım adım ligin elit oyuncularından biri haline dönüştü. İşte Vedat Muriç'in Serie A'ya uzanan başarı öyküsü...
Kosovalı golcü Vedat Muriç, 2014 yılında Giresunspor'a transfer olarak başladığı Türkiye kariyerine sırasıyla Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe 'yle devam ederek adım adım ligin elit oyuncularından biri haline dönüştü. 2020 yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden SS Lazio'ya transfer olan Muriç'in kariyer yolculuğunu adım adım izledik..