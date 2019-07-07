Vedat Muriç kimdir? Maliyeti ne kadar, Türk statüsünde mi oynayacak?

Fenerbahçe, son dönemde ismi Galatasaray ile de anılan Kosovalı futbolcu Vedat Muriç’i 4 yıllığına renklerine bağladı ve transferde yaşanan belirsizliğe de noktayı koymuş oldu. Muriç, Türkiye ile Giresunspor’da tanışırken, Giresun’dan sonra Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor’da da görev aldı.

Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye maliyeti ne kadar?

Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıkan ve 24 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euro ödemeyi kabul eden Fenerbahçe'nin ek olarak 2 futbolcuyu kiralık, 2 futbolcuyu da bonservisiyle birlikte Rizespor'a vereceği iddia edildi.

Vedat Muriç kimdir?

Prizren kentinde 24 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelen Vedat Muriç, 1,94 metre boyuyla dikkat çekici bir pozisyona sahip. Santrafor pozisyonunda oynayan Muriç, Kosova milli takım forması giyiyor. Kosova milli takımıyla 17 milli maçta forma giyen genç oyuncu 4 gole imza attı. Futbol kariyerine Arnavutluk'un alt liglerinde başlayan Muriç, ilk olarak Teuta kulübünde dikkat çekti. Besa Kavaje kulübüne kiralanan Muriç ardından 2014 yılında bedelsiz Giresunspor'a transfer oldu ve Türkiye'nin yolunu tuttu.

Eskişehir beğenmedi, Giresun'a gitti

Muriç, futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı, 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maçta 2 gol kaydetti. 2014 yılında ise KS Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Es Es'te beklentilerin altında kalan Muriç, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te Giresunspor'a transfer oldu.

2014-2015 sezonunda Giresunspor’a transfer olan Vedat Muriç, burada 2 sezon forma giydi. Muriç, Giresun’da geçirdiği ilk sezonunda çıktığı 32 resmi müsabakada 6 gole imza attı. 2015-2016 sezonu Vedat’ın Türkiye’deki en verimli sezonu oldu. Başarılı futbolcu, bu sezonda Giresunspor formasıyla çıktığı 33 mücadelede 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başararak, Türkiye’deki en etkili performansını sergiledi.

Muriç, Giresunspor macerasının ardından Süper Lig’de bulunan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’nin yolunu tuttu. 2016-2017 sezonunu Başkent ekibinde geçiren Kosovalı futbolcu, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez Süper Lig’de forma giydiği 40 maçta 7 gole imza attı. Gelecek sezonda da Ankara’da kalan Muriç, ligin ilk yarısına kadar Gençlerbirliği forması giydi. Başarılı oyuncu, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında 1. Lige geri dönerek ise Çaykur Rizespor forması giymeye başladı.

Çaykur Rizespor ile lige yükseldi

2017-2018 sezonunun ikinci yarısını da 1. Ligde Çaykur Rizespor’da geçiren Muriç, Çaykur Rizespor’da Süper Lig’e yükselen kadroda yer aldı. Mavi-yeşillilerin Süper Lig’e çıktığı sezonda Muriç, 16 karşılaşmada 8 gollük istatistik ile şampiyonluğa katkı sağladı.

2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor ile Süper Lig’de mücadele eden Kosovalı futbolcu, sezon içerisinde gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesinde de yer almayı başardı. Türkiye’de 4. sezonunu geçiren başarılı futbolcu, mavi-yeşillilerde görev aldığı 36 resmi müsabakada 17 kez ağları havalandırdı.

Vedat Muriç Türk statüsünde mi?

Kosovalı golcünün daha önce Yerli statüsünde oynamak için resmi başvuruda bulunduğu ve bunun için 1 yıllık süresi kaldığı iddia edildi. Muriç, Süper Lig'de kariyerine devam ederse bu sezon yabancı statüsünde önümüzdeki yıl yani 2020-21 sezonunda ise yerli oyuncu olarak forma giyebileceği öğrenildi.

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