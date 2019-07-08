Vedat Muriç: İyi ki buradayım

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, sarı lacivertli kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Muriç, "Gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım. Taraftarlara çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana ve eşime atılan mesajlar, çok büyük ilgi vardı. Taraftarımızla, yönetimimizle, futbolcularımızla hep birlikte olup, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceğim. 'İyi ki buradayım' diyorum. İnşallah bunu sahadaki mücadelemle, performansımla, gollerimle taraftarımıza da söyletirim" dedi.

Hedefinin goller atmak olduğunu kaydeden Muriç, "Hedefim, kulübümüze yakışır bir karakter ve futbolcu olup, goller atmak. Golle, asistle takımıma katkı sağlamak, hep birlikte nice güzel şampiyonluklar kazanmak" ifadelerini kullandı.

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- Fenerbahçe'nin yayınladığı video

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