'Gollerimle dönüş yapacağım!'

Bu sezon Vedat Muriç’in perfonmansı ligde Fenerbahçe için belirleyici oldu. Sarı-Lacivertliler, Kosovalı forvetin gol atamadığı sadece bir maçta, Rizespor karşısında galip gelebildi. Yıldız futbolcunun sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüş, doğrudan sonuçlara da yansıdı. Muriç lige ara verilmeden önce oynanan 7 karşılaşmada sadece 1 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe bu süreçte maç kazanamadı. Başarılı oyuncu, lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

‘En iyi şekilde bitireceğiz’

Muriç, “Hem ben hem de takımım form olarak dibe vurmuştuk. Ancak şu anda her şey çok iyi gidiyor. Sezonun kalan bölümünde çok daha iyi bir Muriç izleteceğim. Atacağım gollerle hem kupayı kazanmamız hem de ligi en iyi yerde bitirmemiz için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Muriç, bu sezon 28 resmi maçta 15 kez fileleri havlandırırken, 4 golün de asistini yaptı.



