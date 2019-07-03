Vedat Muriç için Yılmaz Bal ve Damien Comolli yeniden buluştu

Fenerbahçe gelecek sezon planlaması kapsamında Vedat Muriç'i kadrosuna katma çalışmalarına devam ederken, iki sportif direktör Yılmaz Bal ve Damien Comolli Etiler'de yeniden bir araya geldi.

Taraflar transfer için büyük ilerleme kaydederken bu akşamki buluşmayla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın da bir adım önüne geçmiş oldu.

Sarı Lacivertliler'in teklifinin Galatasaray'ınkine oranla biraz daha iyi olduğu ve Çaykur Rizespor'un da Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler



