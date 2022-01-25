Vedat Muriç için yeni bir iddia daha! Mallorca harekete geçti

Lazio'dan ayrılması beklenen ve ismi Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübü ile anılan Vedat Muriç'in yeni adresinin neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Kosovalı golcü için İspanyol basınından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

AS'ta yer alan habere göre forvet hattını güçlendirmek isteyen La Liga ekiplerinden Mallorca, Kosovalı futbolcuya talip oldu.

Muriç için yoğun çaba gösteren İspanyol kulübün, satın alma opsiyonuyla futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istediği belirtilenler arasında yer alıyor.

Kendisini kanıtlamış bir forveti kadrosuna katmak ve gol sorununa çözüm bulmak için zamanla yarışan Mallorca'nın, ilgilendiği diğer isimler ise Simeone Zaza ve Borja Baston.

2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya transfer olan golcü futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle15 maçta forma giyerken gol atma başarısı gösteremedi.



