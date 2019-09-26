Vedat Muriç hava yolları

Ersun Yanal’ın Galatasaray karşısındaki hücum planlarından biri, rakibin hava toplarındaki zaaflarından yararlanmak. Bu konudaki en büyük güvencesi ise Vedat Muriç. Kosovalı forvet, dünkü idmanda yapılan yan top çalışmasında hocasının güvenini boşa çıkartmadı. 25 yaşındaki golcü, arkadaşlarından gelen ortaları harika kafa vuruşlarıyla bir bir ağlara gönderdi.

Derbiye hazır

Ersun Yanal, bu çalışma sırasında Muriç’ten ceza sahasında belli bölümde kalmadan hareketli bir şekilde oynayarak sürekli farklı bölgelere pas istemesi talimatını da verdi. Yıldız futbolcu, dün sadece hava toplarındaki etkinliğiyle hocasının yüzünü güldürmedi. Çift kale maçta ayakla attığı gollerle de derbiye hazır olduğunu gösterdi.

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