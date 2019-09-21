Vedat Muriç: Gollerime devam edeceğim!

Vedat Muriç, Gazişehir ve Başakşehir ağlarını sarsarak lige başladı. Trabzon ve Alanya’yı ise boş geçti. Başarılı futbolcu, Ankaragücü maçıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Muriç, “3-1’lik Alanya yenilgisi, bizim gibi büyük hedefleri olan bir takıma yakışmadı. Lig uzun bir maraton. Alanyaspor yenilgisinin üzüntüsünü başta Ankaragücü maçı olmak üzere, önümüzdeki mücadeleleri kazanıp unutturmak istiyoruz. Ben de gollerime devam etmek istiyorum. Taraftarımız önünde bol gollü, güzel bir galibiyet alarak onlardan özür dileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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