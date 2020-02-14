'Vedat Muriç gol kralı olur!'

7 Şubatta vizyona giren ve ilk haftasını başarıyla geçiren Şahane Hayaller filminin başrolü ve yazarı Ömer Başdoğan, Fanatik Tv'de yayınlanan Nihat Uzel ile SosyoFanatik programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Nalet Bebe, "Heyecan olmaz mı ya, düğünümde bile bu kadar heyecanlanmadım. Bir şey sunuyorsun ve insanlar para verip onu izliyorlar, muazzam bir his." yorumunda bulundu. Oyunculuğa devam etmek istediğini de belirten Ömer Başdoğan set ortamını çok sevdiğini söyledi.

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Ankaragücü taraftarı olan Ömer Başdoğan takımın gidişatıyla ilgili olarak, "Ankaragücü'nün dertleri bitmiyor. İşin açığı üzücü durumlar var. Temennim şu ki inşallah bu sene düşmeyiz." açıklamasını kaydetti. Süper Lig'in bu seneki durumu hakkında da fikirlerini belirten Nalet Bebe, "Süper Lig çok hoşuma gidiyor bu sene. Anadolu takımlarının bu kadar mücadeleci olması gerçekten çok güzel bir his. İzlerken keyif alıyorum ligi. Sivasspor olsun Başakşehir olsun diğer kulüpler olsun kıran kırana bir mücadele var." yorumunda bulundu.

Bu sezon gol kralı kimin olacağıyla ilgili gelen soruya, "Vedat Muriç olsun, kendisi arkadaşım da zaten. Çok iyi birisi. İyi de bir form tuttu. Bence Muriç olacak gol kralı." açıklamasını kaydetti.

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