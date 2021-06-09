İtalya’da son günlerin en çok konuşulan konusu, Vedat Muriç’in Lazio transferi sırasında yaşanan ve sportif direktör İgli Tare’nin de adının karıştığı komisyon skandalı. Bu olay, kulüpte zaten mutsuz olan Kosovalı forvet için bardağı taşıran son damla oldu. Muriç’in, Lazio’lu yöneticilerle görüşme yaparak ayrılmak istediğini ve en azından 1 yıllığına kiralanması konusunda kolaylık sağlanmasını talep ettiği kaydedildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Simone İnzaghi’nin ardından takımın başına geçmeye hazırlanan Maurizio Sarri’nin de Muriç’in düşünmediği öne sürüldü.

Yüksek ihtimal...

Vedat Muriç’i kızdıran olaylardan biri de takım arkadaşlarının kendisi hakkındaki olumsuz düşünceleri olduğu iddia edildi. İtalya macerasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Muriç’in Fenerbahçe ’ye dönmeyi çok istediği belirtildi. Şartlar Sarı Lacivertliler’e uyarsa, yeni sezondaki iki forvet transferinden birinin Kosovalı oyuncu olması yüksek ihtimal.







