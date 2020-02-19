Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidip gelen Vedat Muriç, kritik derbide sessizliğini bozmak istiyor.

Son 3 haftadır fileleri havalandıramayan Kosovalı golcü, öncesinde forma giydiği 18 maçta 12 gol atıp, 4 de asist yapmıştı. 25 yaşındaki oyuncuyu teknik heyet ve arkadaşları da bu maça hazırlarken, Vedat Muriç, "Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olacağım" diyerek derbide kendisine olan inancını gösteriyor.

SÜPER LİG'DEKI 12 GOLÜN 9'UNU KADIKÖY'DE ATTI

Yıldız futbolcu taraftarları önünde adeta coşuyor... Çünkü attığı 12 golün 9'u Kadıköy'de geldi. Yıldız oyuncu, evde oynanan Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında fileleri ikişer kez havalandırdı. Vedat deplasmanda ise sadece Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşadı. (Sabah)