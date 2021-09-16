Vedat Muriç Galatasaray karşısında sahada! 424 gün sonra...

Fenerbahçe 'den 2020-21 sezonu başında Lazio takımına transfer olan Vedat Muriç, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında süre aldı. Yedek kulübesinde maça başlayan Kosovalı isim, Immobile'nin yerine 56.dakika oyuna dahil oldu.

Vedat Muriç böylece 424 gün sonra İstanbul'da maça çıkmış oldu. En son 19.07.2020 tarihinde Fenerbahçe forması altında Beşiktaş maçında oynana Muriç daha sonra ayrılmıştı.

Muriç maçın 87.dakikasında arkadan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü