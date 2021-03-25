Vedat Muriç, 17 milyon Euro ile bu sezon Lazio’nun en pahalı transferi oldu. Ancak Kosovalı forvet bir türlü beklentileri karşılayamadı. Bu transfer nedeniyle sportif direktör İgli Tare, eleştiri oklarının hedefi oldu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma temsilcisi, sezon sonunda Muriç için gelecek tekliflere açık. Bu konuda oyuncunun menaceriyle bir görüşme yapılacağı kaydedildi. Ancak Lazio istediği gibi bir teklif almazsa, B planını devreye sokabilir! Buna göre Fenerbahçe, Muriç’i kiralık olarak geri almak istiyor.

Belözoğlu çok istiyor

Lazio’nun, 26 yaşındaki forvetin yeniden form tutması için bu seçeneği değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Yıldız futbolcu her ne kadar Lazio’da kalıp kendini kanıtlamak istese de Sarı-Lacivertliler’e kiralık olarak dönme teklifine de sıcak bakıyor. Bu sezon transfer ettiği forvetlerden beklediği verimi alamayan sportif direktör Emre Belözoğlu’nun Muriç’i yeniden takımda görmeyi çok istediği de öğrenildi.



