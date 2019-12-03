Vedat Muriç: Erken de çıkabilirdim ama gol atmayı bekledim

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u Ülker Stadı'na 3-0'la geçti ve ikinci maç için büyük avantaj yakaladı. Fenerbahçe'nin golleri Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Miha Zajc'tan geldi.

Maçın ardından Vedat Muriç, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Kosovalı golcünün maç sonu açıklamaları:

"Yoğun bir tedavi süreci geçirdim. Sağlık ekibimizden Allah razı olsun. Planlanandan erken döndüm. Hafif ağrılarım oluyor, mutluyum. Bugün de maç eksiğim olduğunu düşündüğüm için hocamdan oynamak istedim. Erken de çıkabilirdim ama gol atmayı bekledim ve sonra çıktım."

"Umarım cuma günü de bunu sürdürürüz. Ersun Yanal, yılların hocası. Hissiyatın tamamına da sahip. Beni çıkarmadı. Malatya maçında oynamam riski artıracaktı. 8 hafta uzak kalabilecektim. Tedbir amaçlı çıkmadım. Göztepe maçında iyi hissettiğim için takımla gitmek istedim."

"Bugün 75 dakika oynadım. Ağrı hissetmedim. Çekilen MR'larda 5 hafta bir şey yapamazlar dediler. 21. gün takımla idmana çıktım. 10-12 gün erken çıktım. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Fiziki yapı da etkili olabilir. Evde huzur, rahatlık olunca gerisi geliyor. Eşime de teşekkür ederim."