Vedat Muriç: En duygusal maçım olacak

Kosovalı forvet, 2014 yılında Arnavutluk’un Tauta takımından Eskişehirspor’a denenmek için gelmiş, Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kırmızı- Siyahlılar’dan istediği kontratı alamayınca da 1. Lig takımı Giresunspor’a transfer olarak Türk futboluna adım atmıştı. Ardından Gençlerbirliği’ne geçen Vedat Muriç, geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor’a imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, patlamayı burada yaptı. Zezonun ikinci yarısında attığı gollerle bir anda dikkatleri üzerine çeken Muriç, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı peşine taktı. Transfer savaşını kazanan taraf, Sarı-Lacivertliler oldu. Kosovalı oyuncu, bu hafta sonu eski takımı Rizespor’a rakip olacak. Muriç, bu konuyla ilgili olarak, “Rizespor’un bende özel bir yeri var. En duygusal maçım olacak. Ben Rizespor Camiası’nı çok sevdim, onlar da beni. Aramızda bir bağ oluştu” dedi.

‘Devreye mutlu gireceğiz’

25 yaşındaki forvet, “Maçın duygusal boyutu bir yana, her zamanki gibi galibiyet için elimden geleni yapacağım. Rize’den alacağımız 3 puanla ligin devre arasına moralli ve huzurlu bir şekilde girmek istiyoruz” diye konuştu.

Yusuf Dursun

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