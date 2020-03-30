Vedat Muriç bombası! İtalyan devine gidiyor...

Bu sezonki performansıyla Tottenham ve Burnley’nin takip ettiği Vedat Muriç için son olarak İtalya’dan Lazio ile Napoli devreye girdi. Milliyet'in haberine göre; özellikle Lazio’nun Muriç için ciddi olduğu belirtildi. Serie A’da 27 golü olan Immobile’nin dev talipleri olması nedeniyle Lazio yıldız ismin satışından önemli bir bonservis bedeli bekliyor. İtalyan ekibi, Immobile’nin boşluğunu da Muriç’le doldurmayı hedefliyor.

20 milyon euro

Yönetim yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis bedelinden aşağıya yıldız golcüsünü satmayı düşünmüyor. Şu an takıma para kazandıracak ender isimlerden birinin Vedat Muriç olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi Lazio’nun oluşan ilgisini ve olası bir transfer fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki forvet, birçok kulübün scoutu tarafından da izleniyor.

Napoli’nin listesinde

İtalya Serie A’nın bir diğer güçlü kulübü Napoli de Vedat Muriç’i listesine aldı. Çizme basınında yer alan haberlerde, mutlaka bir forvet transferi yapmak isteyen Napoli’nin Zenit’ten Azmoun’la beraber Fenerbahçe’den Vedat Muriç’i izlemeye aldığı ifade edildi. İlk hedefin Azmoun olduğu alternatif olarak da Muriç’in belirlendiği vurgulandı.