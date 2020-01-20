Vedat Muriç atıyor Fenerbahçe kazanıyor!

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi zirve yarışında tutan isimlerin başında Vedat Muriç geliyordu. 25 yaşındaki forvet, devreyi 10 golle kapatmıştı. Sarı-Lacivertliler, Muriç’in ağları sarstığı her maçı kazanmıştı. Bu gelenek, ikinci yarının ilk karşılaşması olan Gaziantep sınavında da devam etti. Muriç, önce Kruse’ye güzel bir asist yaptı. Ardından skoru 2- 0’a getiren golü atıp, rakibin puan umutlarına son darbeyi vurdu. Kosovalı oyuncu 18. hafta itibariyle gol sayısını 11’e yükselterek, son yıllarda Fenerbahçe forvetlerinden görülmemiş bir performans ortaya koymuş oldu.

9’da 9 oldu

Muriç, bu sezon ligde 9 maçta ağları sarstı. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında 2’şer gol attı. Fenerbahçe, bu 9 mücadelenin tamamını kazandı. Sarı-Lacivertliler’in, Muriç’in ağları sarsmadığı karşılaşmalarda aldığı tek galibiyet, ilk yarının son maçı olan 2-1’lik Rizespor mücadelesi oldu. O karşılaşmada goller Deniz Türüç ve Jailson’dan geldi.

Son yılların en golcüsü

Fenerbahçe’de son dönemde gelen forvetler, gol sayısı anlamında beklentilerin altında kaldı. 2010-11 sezonunda Alex’in 28 gollü efsane performansının ardından geçen 8 sezonda en fazla gol sayısına ulaşan oyuncu 2015- 16’de 16 kez ağları sarsan Van Persie olmuştu. Muriç, daha 18. haftada 11 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi. Kosovalı yıldız bu performansını devam ettirirse, Hollandalı oyuncuyu da geçerek son 8 yılda, bir sezonda en fazla gol atan isim olabilir.

'Bilinçli görsem formayı çıkartırdım'

Vedat Muriç, Gaziantep maçında 80. dakikada gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düştü. Kosovalı oyuncu, uzatmalarda ikinci sarıdan oyundan atılınca, cezası kupadaki Kayseri maçına kaymış oldu. Muriç, ikinci sarı kartı bilinçli gördüğü iddialarına yanıt verdi: Planlı kart görecek olsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşanlar olduğunu hem ben hem de tüm camiamız iyi biliyor.Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Gördüğüm kartla ilgili maç sonrası çıkartılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180’e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor.