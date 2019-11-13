Vedat Muriç affını istedi

EURO 2020 hayalini gerçekleştirmek için Çekya ve İngiltere ile final niteliğinde iki maça çıkacak olan Kosova, Vedat Muriç’ten gelen haberle sarsıldı. Yıldız futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinde ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı.

Bileği dönen ve bu nedenle çok ağrısı olan Muriç, buna rağmen milli takım kampına katıldı. Ancak yıldız futbolcunun ağrısı geçmedi. 25 yaşındaki forvetin Çekya ve İngiltere karşısında oynaması halinde sakatlığının ciddi bir boyuta ulaşacağı tespit edildi.

Yoğun tedavi

Bunun üzerine Muriç, Kosova’dan affını istedi ve kadrodan çıkartıldı. Golcü oyuncu, İstanbul’a dönecek. Burada Fenerbahçe Sağlık Ekibi tarafından kontrolden geçirilecek olan Vedat Muriç’in tedavisine hemen başlanacak. Ligde 7 golü bulunan yıldız futbolcunun, Yeni Malatya mücadelesine yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilecek.