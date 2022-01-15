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Vedat Muriç Ada’ya gidiyor

Fenerbahçe, Muriç’i kiralamak için Lazio’nun forvet transferi yapmasını bekliyordu. İtalyan ekibi, Mainz’ın Burkardt’ı bitirmeye yakın. Bu haber Sarı-Lacivertliler’de heyecan yaratsa da son dakika gelişmesi moralleri bozdu.

15 Ocak 2022, Cumartesi 08:18 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç Ada’ya gidiyor

Fenerbahçe , Muriç’i kiralamak için Lazio’nun forvet transferi yapmasını bekliyordu.

İtalyan ekibi, Mainz’ın Burkardt’ı bitirmeye yakın. Bu haber Sarı-Lacivertliler’de heyecan yaratsa da son dakika gelişmesi moralleri bozdu.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich, Kosovalı oyuncuya imza attırmak için hareket geçti. İngiliz ve İtalyan basınına göre bu transfer her an açıklanabilir.

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