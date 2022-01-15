Vedat Muriç Ada’ya gidiyor

Fenerbahçe , Muriç’i kiralamak için Lazio’nun forvet transferi yapmasını bekliyordu.

İtalyan ekibi, Mainz’ın Burkardt’ı bitirmeye yakın. Bu haber Sarı-Lacivertliler’de heyecan yaratsa da son dakika gelişmesi moralleri bozdu.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich, Kosovalı oyuncuya imza attırmak için hareket geçti. İngiliz ve İtalyan basınına göre bu transfer her an açıklanabilir.