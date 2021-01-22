Halil Dervişoğlu - Galatasaray transferi artık sonlanmak üzere. Peki, Halil Dervişoğlu nasıl bir oyuncu? U19 ve U21'de teknik direktörlüğünü yapan Vedat İnceefe oyuncuyla alakalı görüşlerini Fanatik ile paylaştı. Halil'in ceza sahası içinde etkili bir oyuncu olduğunu belirten İnceefe bu transferin geç kalınmış bir transfer olduğunu belirtti.

Halil Dervişoğlu genç kalınmış bir transfer!

Halil İbrahim etkili bir oyuncu. Gol vuruşları net, dar alanda, birebirde yakaladığında ceza sahasında etkili olan bir oyuncu ama geç kalınmış bir transfer. U19'dayken bu oyuncu alınsaydı şu anda bu kadar para verilmezdi. Bizim transferdeki en büyük zaafımız oyuncu bir yerlere geldikten sonra onu almak. Genç oyuncuyu yetiştirmeyi sevmiyoruz hep hazır olanı seçiyoruz. Kulüpler borç batağında ve hala altyapıdan çıkan genç bir oyuncu yok.

Genç oyuncular mecburiyetten oynuyor!

Genç oyuncu oynatan transferi açamamış takımlar Milli Takım'dayken en büyük destek aldığımız kulüplerdi. Zaten mecbur kaldıkları için bu oyuncuları oynatıyorlardı...

1996-2000 yılları arasında Galatasaray forması giyen Vedat İnceefe Uzun yıllardır Alt yaş milli takımlarında görev aldı. İnceefe son olarak 2018-2020 yılları arasında Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL







