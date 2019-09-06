Vedat İnceefe: Tam destek istiyoruz

Ümit Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Vedat İnceefe, İngiltere ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İnceefe, “İngiltere gibi grubun en iddialı takımı karşısında alacağımız galibiyet, geçmiş kayıpları telafi edecektir. Elbette ki çok zor maç ama tüm oyuncular hedefe ulaşmanın yolunun bu tip sonuç maçlarından geçtiğinin bilincinde” diye konuştu.

9 yıl sonra Kocaeli’de bir milli maç oynayacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Kocaelili futbolseverlerin bu önemli maçta tüm stadı doldurmasını istiyoruz. Bu iş, istek ve arzu işi. Ne kadar isterseniz o kadar başarırsınız. Dolu tribünler de bu genç ve yetenekli çocuklara pozitif katkı yapacaktır. Onun için maçın sonuna kadar bitmeyen bir destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı