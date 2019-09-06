Vedat İnceefe: Mükemmele yakın bir oyun sergiledik

Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA) - Vedat İnceefe, "Arkadaşlarımızı da içeride tebrik ettim az önce çünkü gerçekten mükemmele yakın bir oyun sergilediler. Atakların oluşumunda hızlıydılar pozisyonlar gerçekten bizim istediğimiz gibiydi. Ufak detaylarda kaybediyoruz. Oyun anlamında İngiltere ile başa baş iyi bir mücadele seyrettirdik” dedi.

Kocaeli'de İngiltere ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme 4'üncü maçında İngiltere'ye 3-2 mağlup olan Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vedat İnceefe, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vedat İnceefe, maç boyunca oyuncularının sergiledikleri performanstan memnun olduğunu ifade ederek, “Oyun neredeyse 1-0 başladı, ondan sonra oyun içerisinde 15 dakika sıkıntı yaşadık ama ondan sonra oyunun hakimiyetini elimize geçirdi. Fena da oynamadık. Bizim arkadaşlarımızın performanslarının üzerine çıktığını görüyorum. Daha önce böyle üst düzey maçlar oynadık ama hücum anlamında İngiltere’yi bu kadar sıkıntıya sokacak pozisyon yaşamamıştı. İngiltere’de bizi böyle düşünmedi herhalde. Onun dışında oyun anlamında gerçekten iyiydik, ufak nüanslar var" ifadelerini kullandı.

“BANA GÖRE KULÜPLER POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA”

Basın toplantısının devamında Türk futbolu açısından alt liglerde ve alt yaş gruplarında oynayan futbolculara daha fazla değer verilmesi gerektiğini söyleyen İnceefe: “Alttan gelen oyuncularımız var ama bizim bu oyunculara ülke futbolu olarak biraz daha önem vermemiz lazım. Bir kulüp sıkışınca, transferi açamayınca ‘Hadi gençler’ deyip, transferi açınca da gençleri dışarıda bırakmamalıyız. Böyle olursa, olmaz. Gençler iyi oynuyor transfer tahtası açılınca onların yerine transferler yapıyorsun ve bozuyorsun. Ben olsam o gençlerle devam ederim arkadan gelen transferleri de alternatif olarak tutarım. Hak eden bir sürü kişi var. Bana göre kulüpler politikalarını değiştirmek zorunda, genç oyuncu oynatmalılar. Fatih Hoca 19 yaşındaki oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde oynattı, bakın şimdi o futbolcu nerede? Schalke’de oynuyor. Bu oyuncu Ozan Kabak, genç bir arkadaşımız. Yeteneksiz diyorsunuz ama adamlar onu merkezde oynatıyor. O yüzden bizim de genç oyuncuları oynatmamız lazım. Biz bu arkadaşlara destek vereceğiz, önem vereceğiz, üstlerine düşeceğiz, kazanacağız. Bu kadar basit" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vedat İnceefe'nin açıklamaları

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