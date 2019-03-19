Vedat İnceefe: Doğrudan şampiyonaya gitmeyi düşünüyoruz

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki ilk maçında 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vedat İnceefe, şampiyonaya doğrudan katılma hakkı elde etmek istediklerini söyledi.

Vedat İnceefe, Ümit Milli Takım’ın, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer aldıkları 3. Grup’taki şanslarını değerlendiren İnceefe, şu ifadeleri kullandı:

"İlkler hep zordur. Biz de yeni bir grupla 98-99 grubuyla 2021 Avrupa Şampiyonası’na başlayacağız. Arnavutluk iyi bir takım. Balkan ülkeleri biliyorsunuz, futbolda ekoller vardır, onlardan bir tanesi de Arnavutluk. Hem A Milli Takım hem biz zor bir mücadeleye çıkacağız. İnşallah ilk maça iyi başlarız. Sonrasında tekrar içeride Arnavutluk ardından dışarıda Kosova, böyle bir fikstürümüz var. Avantajlı bir fikstür. Ta ki İngiltere maçı gelinceye kadar. İlk maçlarda ne kadar puan toplarsak o kadar iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çünkü bu sene 16 takım Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Grup liderlerinden sonra en iyi ikinci takım gidecek, 8 ikinci de play-off oynayacak. Play-off’lardan değil doğrudan şampiyonaya gitmeyi düşünüyoruz. Allah’ın izniyle bu genç arkadaşlarla iyi bir başarı elde etmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce de sahibiz."

- "Şenol hocanın bir kere güzelliği şu, bize düşüncelerimizi sorması"

Vedat İnceefe, A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş’le çok iyi bir diyalogları olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şenol hocanın bir kere güzelliği şu, bize düşüncelerimizi sorması. Bazıları sormaz da bunu. ’Ben geldim bu takımı yaptım’ der. Sağolsun Şenol hoca düşüncelerimizi sordu, oyuncular hakkındaki bilgilerimizi aldı. Hangi oyuncular sende hangi oyuncular bizde diye konuştuk. Ondan sonra hoca bazı oyuncuları kendisinin almak istediğini söyledi. Tabii Merih Sassuolo’da, Ozan Stuttgart’ta oynuyor, Güven kendi takımında iyi bir yerde, güvendiği oyuncular. Onlarla olmayı tercih etti. Beraber istişare yaptık. Bizim de daha önce A Milli Takım’da oynayan bazı oyuncularımız var. Mert Müldür ve Berkay Özcan gibi oyuncular da şu an bende. Bunların da yakın bir zamanda A Milli Takım’a adaptasyonunu sağlayacağız. Bu geçişlerle ilgili hocayla istişare yapıyoruz."

"Merih, Ozan, Güven bizde olursa tabii ki daha farklı olur ama burada önemli olan A Takım. A Milli Takım’ın grubunda başarılı olması, iyi yerlere gelmesi bizim için daha önemli." şeklinde konuşan İnceefe, şöyle devam etti:

"Buradaki oyuncuların amacı A Milli Takım’da olmak. Buradan vereceğimiz başka oyuncular da var. Buradaki oyunculardan ne kadarını A Milli Takım’a verirsek demek ki biz burada işimizi yapmışız, başarılı olmuşuzdur. Genç milli takımlarda, tüm oyuncuların amacı A Milli Takım’a çıkmaktır. Oyuncuyu seçerken de amacımız bu. Potansiyel bir oyuncuyu yukarıya nasıl taşırız diye düşünüyoruz. Burada kulüpler de devreye giriyor. Kulüplerin oyuncularla ilgilenmesi ve imkan tanıması gerek. Genç oyuncuların transfer açılmadığı zaman değil transfer açık olduğu zamanda da kadroda bulunması gerek."

Vedat İnceefe, Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen’in de savunmanın önemli isimlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Hüseyin Türkmen’in de bu sezon başı sergilemiş olduğu bir performans var A Milli Takım’ı hak ediyor mu, tabii ki hak ediyor ama oraya baktığınız zaman Merih Demiral Sassuolo, Ozan Kabak Stuttgart’ta müthiş oynuyorlar. Bunların da bir değerlendirmesi var. Hoca kendi kafasına göre bir kadro yapıyor, ona da saygı duymak lazım. Bu bir başlangıçtır." değerlendirmesinde bulundu.

AA