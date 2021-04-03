Erkekler 81 kiloda dünya listesinde 4. sırada yer alan olimpiyat kotasının güçlü adaylarından Vedat Albayrak kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı. Milli sporcumuz finalde İtalyan Parlati'yi 1-0'la geçerek şampiyon oldu. Günün bir diğer final başarısı da 73 kiloda Bayram Kandemir'den geldi. Finalde son olimpiyat şampiyonuyla karşılaşan Kandemir, İtalyan Fabio Basile’ye yenilerek gümüşle yetindi. Kadınlarda ise 70 kiloda bronz mücadelesi veren Minel Akdeniz kürsü şansını yitirdi.