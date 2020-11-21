Vedat Albayrak Avrupa 7.'si

İlk turu bay geçen Albayrak, 2. maçta Polonyalı Stepien'i ipponla, 3. turda Avusturyalı Borchashvili’yi waza-ari puanıyla geçerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Bulgar Ivanov’a mağlup olan Vedat Albayrak, repesajda da Belçikalı Chouchi’ye yenilince 7.'likle yetindi. Dün tatamiye çıkan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ise ilk 8 görmeden elendi. Şampiyonada bugün kadınlarda Kayra Sayit (78kg) erkeklerde Mikail Özerler (90kg), Mert Şişmanlar ve Cemal Erdoğan (100kg) tatamiye çıkacak.



