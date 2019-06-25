VeChain’den süpermarket devi Walmart ile ortaklık

CoinTelegraph’ta yer alan habere göre, VeChain bir basın bülteni ile Walmart Çin’in tedarik zincirindeki gıdaları VeChain’in Thor blok zinciri ile takip etmeyi planladığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Thor blok zincirine kurulan Walmart Çin Blockchain İzlenebilirlik Platformu (WCBTP), Walmart Çin, VeChain, PricewaterhouseCoopers (PwC), bir büyükbaş hayvan şirketi olan Inner Mongolia Kerchin ve Çin Zincir Mağazalar & Franchise Birliği’nin (CCFA) ortak girişimi olacak. WCBTP, Walmart Çin ve CCFA tarafından Pekin’de düzenlenen 2019 Çin Ürünleri Güvenlik Tanıtım Haftası İzlenebilirlik Sistemi Oluşturma Semineri’nde duyuruldu.

Walmart Çin, sistemin takip edeceği 23 ürün hattını halihazırda açıkladı ve 100 ürünü daha sisteme dahil etmeyi planlıyor. Böylece 10’dan fazla ürün kategorisi sistem tarafından izlenebiliyor olacak. Basın açıklamasına göre şirket, izlenmiş ürünlerin satışının hacimce kaydadeğer miktarda olacağını öngörüyor.

2020 yılı sonu itibariyle Walmart Çin’in izlenebilirlik sistemi ile takip edilebilen taze et satışlarının toplam paketlenmiş taze et satışlarının %50’sini oluşturması bekleniyor. Bu oranın sebze satışlarında yüzde 40, deniz ürünü satışlarında yüzde 12.5 olacağı tahmin ediliyor.

VeChain, Çin Siber İdaresi’nin Nisan ayında açıkladığı kayıtlı Blockchain sağlayıcıları listesiyle yetkilendirilen 197 şirket arasında yer alıyor.

Öte yandan Walmart dağıtık defter teknolojisi DLT’ye hiç yabancı değil. Şirket Ekim 2016’da IBM ile geri çağrılmış gıdaları tespit edip işaretleyebilecek Blockchain tabanlı bir sistem üzerine iş birliği yapmaya başlamıştı.

O günden bu yana Walmart, DLT ile ilintili birçok patent ve denemeye dahil oldu. Bunlardan bazıları Çin’de et takip etmek, ABD’de ise akıllı teslimatın patentlenmesi, teslimat drone’ları ve canlı gıda oldu.

VET yüzde 50’ye yakın arttı

Gelişmenin etkisiyle beraber VeChain Token’ın (VET) fiyatı 0,007 dolardan yüzde 46’nın üzerinde artışla 0,0103 dolara kadar çıktı. VET, TSİ 22,30 itibari ile 0,0095 dolardan alınıp satılıyor.