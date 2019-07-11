..Ve Onazi geri döndü

Son olarak geçtiğimiz sezonun 17. hafta mücadelesinde 24 Aralık 2018’de Rizespor karşısında Trabzonspor’un yıldız ön liberosu Ogenyi Onazi’nin talihsiz bir şekilde aşil tendonu kopmuştu.

Sezonu kapatan Nijeryalı ise uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. 197 gündür Bordo-Mavili formasından uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, uzun bir aranın ardından ilk kez idmanlara çıktı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

İlk çıktığı antrenmandan birkaç görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Onazi, büyük bir mutluluk yaşadı.

Karadeniz ekibinin taraftarları da Nijeryalı yıldızı yalnız bırakmadı. 26 yaşındaki ön liberoya yaptığı paylaşımlar sonrasında yüzlerce mesaj geldiği öğrenildi. Onazi de hayranlarını kırmadı ve birçok futbolsevere tek tek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.