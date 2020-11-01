Ve Mensah dönüyor...

ardından evinde karantinaya giren ve tedavi süreci başlayan tecrübeli futbolcu, Denizlispor karşılaşmasını kaçırmıştı. 14 günlük karantina sürecini tamamlamasının ardından yapılan son testi negatif çıkan Mensah çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncu dünkü idmanla beraber toplamda 4 antrenmana katıldı.

Ekstra idmanlar yaptı

Oyuncusunun formunu 2 haftalık ara sonrasında 4 idmanda maç temposunu kaldırabilecek seviyeye çekmek için ekstra idmanlar yaptıran teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Mensah’ı ilk 11’de görevlendirip görevlendirmeyeceği konusundaki kararını bugün vereceği bildirildi. Kısa sürede yüzde 100’lük seviyesine gelemeyen başarılı oyuncunun, oyuna kulübede başlaması bekleniyor.