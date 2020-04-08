Cristian Luyindama kendisini yeni sezona hazırlıyor... Demokratik Kongo Milli Takımı’nın kampında geçirdiği ağır sakatlığa rağmen, ağrı kesici hap verilip gönderilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonu kapatmıştı. Devre arasında ismi 14 yabancı kontenjanı nedeniyle TFF listesinden çıkarılan Luyindama, beklenenden çok daha kısa süre içinde, Mart ayında iyileşti. Liglere ara verilmesiyle birlikte tüm futbolcular evlerine kapanıp bireysel antrenmanlara devam ederken, Luyindama ise soluğu çimlerde aldı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek idman yapan Sarı-Kırmızılı futbolcu, o anları sosyal medya hesabında da paylaştı.

İngiliz devleri peşinde

Eski takımı Standard Liege’de forma giydiği günlerden bu yana ‘Boss’ (patron) lakabını kullanan Luyindama’ya, Avrupa kulüplerinin ilgisi de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle İngiliz takımları; Wolves, Aston Villa ve Everton, bir süredir Kongolu stoperin menaceriyle temas halinde. Sarı-Kırmızılılar ise 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya kattıkları Luyindama’yı, ‘tatmin edici’ bir rakam gelmeden bırakmayı düşünmüyor.

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