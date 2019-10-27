Ve kaldı 1 puan...

Fenerbahçe haftanın en kârlı takımı oldu... Lider Alanyaspor’un berabere kaldığı günde Konya’yı deviren Sarı-Laciverli ekip, liderle aradaki puan farkını 1’e indirdi. Üstelik bugün de ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak, taraflardan biri ya da ikisi puan kaybı yaşayacak.