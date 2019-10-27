Ve kaldı 1 puan...
Fenerbahçe haftanın en kârlı takımı oldu... Lider Alanyaspor’un berabere kaldığı günde Konya’yı deviren Sarı-Laciverli ekip, liderle aradaki puan farkını 1’e indirdi. Üstelik bugün de ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak, taraflardan biri ya da ikisi puan kaybı yaşayacak.
Fenerbahçe haftanın en kârlı takımı oldu... Lider Alanyaspor’un berabere kaldığı günde Konya’yı deviren Sarı-Laciverli ekip, liderle aradaki puan farkını 1’e indirdi. Üstelik bugün de ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak, taraflardan biri ya da ikisi puan kaybı yaşayacak.