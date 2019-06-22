Bordo-Mavililer’de bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve kaptanlık pazubandını koluna takan Arjantinli futbolcu, bir sene daha Trabzon’da kalmak ve Fırtına ile olan sözleşmesini tamamlamak istediğini yönetime iletti.

Gelecek sezon yolcu

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da yüksek maliyetine rağmen aldığı sorumluluk, takıma yaptığı ağabeylik ve verdiği katkı nedeniyle tecrübeli oyuncunun kalmasına sıcak bakıyor. Karadeniz ekibinden senelik 3.2 milyon Euro (21 milyon TL) kazanan Sosa, her fırsatta “Futbolu, Arjantin’de bırakmak istiyorum” ifadelerini kullanıyordu. 34 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki sezon da kariyerini Trabzon’da sürdürmesine, gelecek sezon ise ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. 22 Haziran 2019 04 Trabzonspor Cumartesi Ve Jose Sosa kalıyor Her fırsatta “Futbolu, Arjantin’de bırakmak istiyorum” diyen Sosa’nın ismi uzun süredir Estudiantes ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcu, bir sene daha Trabzon’da kalmak istediğini yönetime iletti. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi de Sosa’nın kalmasına sıcak bakıyor