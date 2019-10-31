..Ve Feyenoord Advocaat’a emanet

Birçok kez emeklilik kararı alıp futbola geri dönen 72 yaşındaki teknik adam, eski takımı Feyenoord’un teklifine evet dedi. Kırmızı- Beyazlılar, ligde 11 haftada 14 puan alıp zirvenin 15 puan gerisinde kalınca Jaap Stam ile yolları ayırmıştı. Sezon sonuna kadar takımın başına geçen Advocaat, “Eğer bu kulübün bana ihtiyacı varsa, her zaman yardım etmeye hazırım. Bir an önce oyuncularla tanışıp işe koyulmak istiyorum” dedi.