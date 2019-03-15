..Ve dev adım atılıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) birlikte hazırladığı finansal borçların yeniden yapılandırılması konusunda artık son aşamaya gelindi. Yıldırım Demirören döneminde uzun çalışmalar sonucu hayata geçirilen dev proje, kulüpleri ciddi oranda rahatlayacak. Bundan sonraki süreçte de tekrar kulüplerin borç batağına düşmemesi için TFF sıkı denetim uygulayacak. Avrupa arenasında mücadele edecek takımların lisanslama yetkisini UEFA’dan alan TFF, uygulayacağı yaptırımların detaylarını içeren taslağı bugün UEFA’ya gönderecek.

‘TFF buna çözüm aradı’

Konuyla ilgili FANATİK’e konuşan Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Birliği Başkanvekili Erol Bedir, sürecin tüm detaylarını anlattı. Bedir, “Kulüpler, finansal ve yönetimsel olarak artık çarkı döndüremez hale geldi. Bunun çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı çözüm aradı. Yapılan tarihi çalışma sonucunda son gelinen noktada hükümet milat başlatacak” dedi.

‘Yüzde 90’ı büyüklerin’

Bedir şöyle devam etti: “Banka borçlarının yüzde 90’ı zaten 4 büyüklere ait. Kimsenin borcunu diğeri ödemeyecek ya da borcu silinmeyecek, borcu artmayacak. Borçsuz kulübe borç gelmiyor. Kişilere verilen ihtiyaç, konut veya ticari krediler nasıl yapılandırılıyorsa kulüplerin borçları da öyle yapılandırılacak. TFF ve Bankalar Birliği’nin çalışması hazır. Milat olacak bir çalışma. Hazine ve Maliye Bakanımızdan randevu istedik. O tamam dedikten sonra imzalar atılıp bu iş tamamlanacak.”

‘Süreç çok uzamayacaktır’

“TFF, hazırladığı talimatnameyi yani taslağı 15 Mart’ta (bugün) UEFA’ya sunacak. Borçların yapılandırılması konusunda süreç çok uzamayacaktır. İmzalar atıldıktan sonra yani borçlar yapılandırıldıktan sonra kulüplerin futbol piyasasına borcu kalmayacak. Bundan sonra da borcunu arttıran ya da TFF’nin belirlediği sınırlamalara uyulmazsa TFF puan silme, lige almama gibi büyük cezalar verecek. Zaten borçlar yapılandırılmazsa ancak 2-3 takım Avrupa’ya gidebilir.”

‘Yabancı sınırı kendiliğinden gelecek’

Erol Bedir, son günlerde gündeme gelen yabancı sınırlamasıyla alakalı da net konuştu, “Kulüplere yani bize bu konuda gelen bir taslak, bir çalışma, bir hazırlık yok” dedi. Kulüpler Birliği Başkanvekili, borçların yapılandırılması sürecinde zaten kulüplerin mecburen altyapıya yöneleceğinin altını çizip, “Yapılandırma sonrası kulüplere gelen paranın büyük bölümü otomatik olarak borçlara gidecek. Bu nedenle ya ellerindeki futbolculara o kadar paraya ikna etmeye çalışacak ya da daha az maliyetli futbolcu transfer edecek. Dolayısıyla pahalı yabancı alınmayacak. Altyapıya, kendi oyuncularımıza yöneleceğiz. Dolayısıyla yabancı sınırı kendiliğinden gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Safa Can Konuksever / FANATİK ÖZEL