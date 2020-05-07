..Ve Cristiano Ronaldo İtalya’da

Juventus’un süperstarı Cristiano Ronaldo, liglerin Haziran ayında başlama ihtimalini düşünerek ülkesi Portekiz’den, İtalya’ya geri döndü. 14 günlük karantinaya girecek olan 35 yaşındaki futbolcu, bu süreci ise Torino’daki villasında ailesiyle birlikte geçirecek. Ronaldo, izolasyon süresi sonrasında ise idmanlarına başlayacak. Daha önceki günlerde antrenman tesislerinin açılmasıyla birlikte Juve’de milli futbolcumuz Merih Demiral’ın yanı sıra Juan Cuadrado, Aaron Ramsey ve Federico Bernaderschi, kulübün sağlık merkezinde kontrolden geçirilmişti