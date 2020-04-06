Ve Ceferin tarih verdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 30 Mayıs’ta İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması gereken ancak salgın sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin geleceğiyle ilgili konuştu.

Alman televizyon kanalı ZDF’e bağlanan Ceferin, “Kupalarda kalan eleme maçlarını iki maç, tek maç ya da tarafsız saha olarak Mayıs, Haziran ya da Temmuz’da başlatmayı düşünüyoruz. Final maçlarını da 3 Ağustos’a kadar bitirmek istiyoruz” diye konuştu.